Les groupes automobiles allemands Volkswagen et BMW ont fait état mardi de perturbations attendues dans leur production européenne par manque d'approvisionnement de la part de fournisseurs ukrainiens en raison des combats, et annoncé l'arrêt de livraisons de voitures en Russie. Les chaînes de l'usine de Wolfsburg, berceau du groupe Volkswagen, seront à l'arrêt la semaine du 14 mars, avec «des perturbations» dans la production dès la semaine prochaine, a indiqué un porte-parole. Zwickau, la plus grande usine de voitures électriques du groupe où sont montées, notamment les voitures de l'importante gamme ID, est à l'arrêt depuis lundi et jusqu'à jeudi.

L'usine d'utilitaires à Hanovre et la fabrication de composants seront également concernées.