Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a inauguré, jeudi, la première faculté de pharmacie de l'université d'Alger, Benyoucef Benkhedda. La faculté sera dirigée par le professeur Réda Djidjik, chef de service d'immunologie au CHU Hassani Issad de Beni Messous Cette création vise à créer des compétences pour faire évoluer l'industrie pharmaceutique, à travers des formations spécialisées dans de nouvelles branches scientifiques. En somme, un catalyseur pour les mutations en cours dans le secteur sanitaire et pharmaceutique. Le professeur Djidjik a souligné que la faculté de pharmacie qui dispense, actuellement, des formations dans 17 spécialités, comptait 300 étudiants en post-graduation et 500 étudiants résidents encadrés par 280 enseignants hospitalo-universitaires, dont 80 professeurs. Les étudiants bénéficient de plusieurs formations externes.