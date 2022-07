Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont organisé, dimanche, une sortie pour lutter contre le phénomène de la propagation des parkings anarchiques dans divers espaces publics au niveau d'Alger. Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette sortie sur le terrain, qui a touché plusieurs quartiers à Bab Ezzouar, El Hamiz, Tamentfoust et Aïn Taya, le chef de la brigade de la sécurité routière relevant du service de wilaya de la sûreté publique, Salim Djilali, a expliqué que cette sortie «s'inscrit dans le cadre des activités des services de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn), pour lutter contre tous les phénomènes négatifs, notamment le phénomène de la propagation des parkings anarchiques». 12 individus ont été arrêtés pour exploitation d'espaces publics dans le but de les utiliser comme parkings sans autorisation, ainsi que pour vendre et promouvoir de la drogue», a ajouté le même responsable.