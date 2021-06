La Confédération générale des entreprises algériennes (Cgea) a salué le lancement de la plate-forme Web» Algeria Invest», la première plate-forme digitale dédiée à l'investissement en Algérie. Annonçant sa participation au lancement de cette plate-forme numérique qui regroupe les opportunités d'affaires nationales et internationales, la Confédération a souligné que «cette plate-forme s'enregistre comme un outil de facilitation à l'investissement et accompagnement en Algérie». Selon la même source, cette plate-forme favorise la mise en place de partenariats avec les différents opérateurs. Il s'agit de la concertation d'un long travail «consenti par le CEO Hamid Batata, également P-DG de Sarens Algérie et président de la commission de partenariat et relations internationales au sein de la Cgea», a tenu à souligner la confédération.