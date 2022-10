Une centaine d'exposants sont attendus à la 6e édition du Salon professionnel de la pharmacie et de la parapharmacie (Pharmex 2022), prévue du 20 au 22 octobre prochains au Centre des conventions d'Oran «Mohamed Benahmed». Organisée par l'agence «Pharmex Comm», cette édition sera centrée essentiellement sur le digital et la numérisation des services comme l'indique le thème choisi: «La pharmacie à l'ère du digital». L'édition verra la participation des professionnels du monde de la pharmacie, laboratoires, distributeurs industriels, pharmaciens d'officine, médecins, étudiants en médecine et pharmacie et services (logiciels, édition, référentiel des médicaments) ainsi que des acteurs du secteur de la santé (enseignants, chercheurs,...) et des institutions publiques, à l'image de la direction de la santé, de la Cnas et de la Casnos. La nouveauté de cette édition réside dans les rencontres B to B, caractérisées par la présence de plusieurs ambassadeurs, pour d'éventuels partenariats avec les opérateurs pharmaceutiques algériens. Une opportunité pour les entreprises pharmaceutiques de se connecter avec les consommateurs et les prestataires de soins de santé.