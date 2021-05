Après les célèbres dattes «Deglet Nour» de Biskra, la pomme de terre et les tomates-cerises d' El-Oued, c'est au tour de la pastèque et du melon de la même wilaya de partir à la conquête des étals français. Une première cargaison de 25 tonnes a été expédiée ce samedi 22 mai des champs de Oued Souf. L'annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture qui précise que d'autres quantités seront exportées jusqu'à la fin de saison. Cependant, le ministre ne précise pas les quantités totales qui seront expédiées en France. Mais une chose est sûre: cet été, les Algériens vivant en France vont pouvoir déguster des pastèques et des melons produits en Algérie.