L'introduction des terminaux de payement électronique (TPE) au niveau des établissements commerciaux privés est l'un des challenges que s'est fixé le ministère du Commerce. Il n'y est toujours pas parvenu. Mais qu'en est-il dans le public et plus précisément à la Sonelgaz. Cette entreprise a préconisé le e-paiement pour le règlement des factures d'électricité et de gaz. On pourrait s'en féliciter, sauf qu'au niveau de son agence d'El Achour, sise à la cité Aadl 527 Logements, on ne l'entend pas de la même oreille. Un citoyen ne disposant pas du code e-paiement a voulu payer sa facture par TPE. En tendant sa carte bancaire, le préposé au guichet lui lance: «Notre TPE est en panne. Il faut régler par espèce». Trois mois plus tard, le même guichetier a la même réponse. Que faut-il en déduire?