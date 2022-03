Lorsque le procureur de New York a ratifié un accord avec le milliardaire Michael Steinhardt pour qu'il restitue 180 oeuvres d'art et antiquités volées à travers le monde, il a assuré que les victimes allaient entrevoir la «justice». Mais les Palestiniens sont restés sceptiques, le transfert vers l'entité sioniste d'une partie des objets étant un autre vol de leur patrimoine antique, exhumé en Cisjordanie occupée et dans la bande de Ghaza. Estimée à environ 70 millions de dollars, la collection de Michael Steinhardt, financier juif new-yorkais, comprend de nombreuses antiquités découvertes en Cisjordanie occupée. Parmi elles, des amulettes en pierre rougeâtre de cornaline, datant de 600 avant J.-C, et une cuillère de l'âge de Fer, utilisée pour brûler de l'encens, découvertes à Qom, près de Hébron, zone sous contrôle de l'Autorité palestinienne. L'accord conclu avec Steinhardt, 80 ans, lui permet d'échapper à la prison s'il restitue une quarantaine de ces oeuvres à...Israël qui occupe illégalement, depuis 1967, la Cisjordanie. Dans le domaine du commerce d'antiquités, Israël est un véritable «Far-West», explique Morag Kersel, professeure d'archéologie à l'Université DePaul, à Chicago. Haut lieu du marché noir d'antiquités, c'est l'un des rares Etats qui légalise son commerce entre vendeurs privés. Contrairement à l'Autorité palestinienne, l'Etat hébreu n'a pas signé la convention de 1970 contre le trafic illicite d'antiquités de l'Unesco, avec laquelle il a des relations tendues depuis que la première agence onusienne a accepté la Palestine comme Etat membre en 2011.