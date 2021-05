Les répercussions de la pandémie de coronavirus ont démontré la nécessité de la numérisation dans plusieurs domaines. Dans ce cadre, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise, pour la première fois, une semaine scientifique nationale sur le thème de la «numérisation et ses applications» dans le but de promouvoir la culture scientifique et valoriser les produits de la recherche dans le domaine de la numérisation. Cette initiative scientifique, dont l'ouverture sera supervisée par le ministre du secteur, Abdelbaki Benziane, s'étalera du 17 au 20 du mois courant au niveau de la Faculté de médecine (Ben Aknoun). Des professeurs et des étudiants de 30 établissements universitaires et cinq centres de recherche spécialisés dans le domaine de la numérisation participeront à cette initiative scientifique, outre la participation de spécialistes internationaux dans le domaine de la numérisation, en visioconférence. Une occasion de promouvoir les produits scientifiques liés au domaine de la numérisation et d'attirer les acteurs économiques vers l'incubation de projets innovants, outre la construction des ponts de communication entre les membres de la communauté universitaire intéressés par la domaine de la numérisation et ses applications.