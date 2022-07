Le consulat général d'Algérie à Bruxelles a révélé de nouvelles directives. Selon un communiqué diffusé sur sa page Facebook officielle, la représentation diplomatique indique qu'à partir du 1er juillet 2022, le paiement des droits de timbre se fera «uniquement par carte bancaire». Les Algériens ne pourront, de ce fait, plus payer en espèce lorsqu'ils voudront récupérer leurs documents comme le passeport, une procuration ou même un certificat de non-mariage. Les Algériens seraient, selon les derniers chiffres officiels, près de 18'000 à résider en Belgique, sans compter les sans-papiers qui vivent dans ce pays d'Europe. Les Algériens font d'ailleurs partie de la plus forte communauté nord-africaine de Belgique, après les Marocains et largement devant les Tunisiens. La majorité des Algériens de Belgique vit dans la capitale Bruxelles.