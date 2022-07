La Confédération algérienne du patronat citoyen en partenariat avec l'Institut algérien de normalisation, organise demain au niveau de son siège à El Mouradia, une journée d'information consacrée à la norme et le processus de normalisation, sous le thème: ‘'La norme, un outil au service de l'entreprise et des stratégies ‘'. À l'occasion, une convention-cadre de partenariat sera signée entre la Capc et l'Ianor dont l'objet est de mettre à la disposition des entreprises une série de services normatifs tels que l'acquisition de normes, la veille normative, la formation, l'accompagnement à la mise en place de systèmes de management et la certification de produits et services. Cette initiative est animée par la conviction des entreprises à améliorer leurs produits, prestations et leur management dans le but de satisfaire les attentes des consommateurs et des marchés extérieurs dans le cadre de la volonté affichée pour la promotion des exportations hors hydrocarbures.