La Nasa a présenté lundi ses 10 nouveaux astronautes en formation, parmi lesquels figurent un pompier devenu professeur à Harvard, une ancienne cycliste de l'équipe américaine, et une pilote d'avion de chasse. La promotion, sélectionnée parmi plus de 12 000 candidatures, entamera sa formation de 2 ans, en janvier, au centre spatial Johnson, à Houston (Texas). «On retourne sur la Lune, et on va jusqu'à Mars, et aujourd'hui nous accueillons 10 nouveaux explorateurs», a déclaré Bill Nelson, patron de la Nasa. Les 10 heureux élus, âgés de 32 à 45 ans, s'entraîneront aux sorties dans l'espace, développeront des compétences en robotique, apprendront à faire fonctionner et entretenir la Station spatiale internationale (ISS), mais aussi à parler russe, pour communiquer avec leurs homologues. Une fois leur formation terminée, ils seront affectés à des missions vers l'ISS, dans le cadre du retour prévu de la Nasa sur la Lune, avec la mission Artémis.