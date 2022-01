Décidément, le ridicule ne tue pas. L'ancien attaquant international égyptien Ahmed Hossam, plus connu par son surnom Mido, a de nouveau défrayé la chronique en affirmant sur un plateau cette semaine qu'en 2004, lui et Eto'o avaient décidé d'arranger le dernier match du groupe, ayant opposé l'Egypte au Cameroun, pour éliminer l'Algérie. Or, son récit ne tient pas la route, comme le rappelle le site spécialisé dzfoot. Au moment des faits, le Cameroun et l'Algérie, comptaient 4 points, tandis que l'Egypte ne comptait que 3 points. Aussi, se contenter d'un nul n'arrangerait nullement les affaires des Pharaons. En effet, à la mi-temps du match Algérie - Zimbabwe (qui se déroule en même temps que Egypte - Cameroun), le score est aussi de 0-0, ce qui signifie que l'Algérie comptait 5 points à ce moment- là, tout comme le Cameroun et l'Egypte 4 points. L'Algérie pouvant gagner sa rencontre face à la Zambie, le Cameroun ne pouvait logiquement pas prendre le risque de faire ce genre de calculs. La seule option pour les Égyptiens était de battre le Cameroun.