Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a signé la circulaire relative aux préinscriptions et à l'orientation des bacheliers de la session 2022. La nouveauté de cette circulaire consiste en l'élargissement de l'application de la moyenne pondérée pour englober le baccalauréat de la filière math-techniques et le domaine des mathématiques et de l'informatique pour les deux Ecoles supérieures de l'intelligence artificielle et des mathématiques, en la division du domaine des mathématiques et de l'informatique en deux filières mathématiques et informatique et en la possibilité de s'y inscrire depuis la 1er année, et ce, dans les universités et les centres universitaires. Pour les Ecoles normales supérieures (ENS), la filière des sciences exactes a été divisée en mathématiques et en physique, avec possibilité de s'y inscrire dès la 1er année.