L'ambassadeur du Bangladesh, Muhammad Zulqar Nain, a participé à un défilé de mode de jeunes créateurs algériens, tenu à l'hôtel «Le Méridien» d'Oran et organisé par Infinity DMS Events. Un événement auquel ont pris part de nombreux hommes d'affaires algériens dans le domaine du textile et de l'habillement ainsi qu'une pléiade d'acteurs et chanteuses algériens, dont Rym Hakiki, Bahia Rachedi, Bouchra Oukbi, Billel Seghir. Impressionné par le travail des jeunes créateurs algériens, en particulier par les modèles traditionnels, le diplomate a été submergé de questions par les jeunes créateurs, notamment sur tissus existants au Bangladesh, dont ils ont besoin pour leur travail, ainsi que sur les possibilités de travailler avec des stylistes bangladais. De même qu'il s'et entretenu avec des hommes d'affaires algériens intéressés par la mousseline du Bangladesh. Le Bangladesh fabrique des textiles depuis de nombreux siècles et a été un centre du commerce mondial de la mousseline, de la soie et des perles.