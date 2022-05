Le tout premier chef du gouvernement congolais, Patrice Emery Lumumba a été honoré par l’Algérie. Cet honneur lui a été rendu lors d’un colloque sur les amis de la Révolution algérienne, organisé en

date du 17 et 18 mai 2022. Cette distinction d’honneur décernée au héros national congolais mort en janvier 1961, a été remise à François Lumumba, fils aîné de l’une des principales figures de l’indépendance du Congo belge.

Pour rappel, le lien entre Patrice Emery Lumumba et l’Algérie remonte à l’indépendance de cet État, période durant laquelle cet ami de Fanon et de l’Algérie avait expédié 10?000 fusils à l’armée du FLN, lors de la Guerre de Libération nationale contre l’impérialisme français.