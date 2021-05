La méfiance des Hongkongais à l'égard des vaccins contre le Covid-19 fait que les autorités locales pourraient devoir jeter des millions de doses périmées, des fioles qui sont pourtant l'objet, ailleurs dans le monde, de toutes les convoitises. L'ex-colonie britannique est un des rares endroits au monde à avoir réussi à se procurer suffisamment de doses pour vacciner l'ensemble de sa population, qui est de 7,5 millions d'habitants. Mais la campagne de vaccination est loin du succès espéré, et ce pour plusieurs raisons. Il y a d'abord la méfiance profonde des Hongkongais, conséquence de la désinformation, et du sentiment relativement répandu qu'il n'y a aucune urgence à se faire vacciner, d'une part en raison de la faible circulation du virus à Hong Kong et de l'autre, faute de mesures incitatives. Beaucoup ne voient aucun intérêt à se faire vacciner, car les dispositions drastiques de quarantaine leur coupent toute envie de voyager. Mardi, un haut fonctionnaire a averti que les Hongkongais n'avaient plus qu'une «fenêtre de trois mois» avant que le premier lot de vaccins Pfizer-BioNTech ne périme.