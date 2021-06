Suite à la demande de nombreux journalistes n'ayant pu publier ou diffuser leurs travaux dans les délais impartis, et après consultation des membres du jury, Ooredoo annonce le prolongement, à titre exceptionnel, du délai de dépôt des travaux journalistiques de la 14ème édition du concours Media Star au 1er juillet 2021. L'édition 2021 traite du thème du «Rôle des médias et des réseaux sociaux dans le traitement de l'information dans les situations de crise». Media Star 2021 récompense les meilleurs travaux journalistiques reportages, enquêtes, articles d'analyse (commentaires, éditoriaux et chroniques), illustrations de presse (photos, caricatures et dessins), productions radiophoniques et télévisuelles. Ainsi, les travaux éligibles au concours, dans les langues arabe, amazighe, française et anglaise, sont ceux ayant été publiés et diffusés dans les médias algériens entre le 1er janvier 2020 et le 1er juillet 2021 (inclus).