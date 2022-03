«La Médaille des Amis de la Révolution» a été décernée, au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au journaliste italien Bernardo Valli, en reconnaissance de ses prises de positions honorables à l'égard de la glorieuse Guerre de Libération nationale et son appui au combat du peuple algérien pour la liberté et l'indépendance. Résidant en France, la distinction lui a été remise, au nom du président Tebboune, par l'ambassadeur d'Algérie en France, Antar Daoud, lors d'une cérémonie organisée au siège de l'ambassade d'Algérie à Paris en présence d'anciens moudjahidine, des chefs de poste consulaire dans la région Ile-de-France et de l'ensemble du personnel diplomatique. Dans son allocution, Antar Daoud a tenu à témoigner au journaliste «la gratitude de l'Etat et du peuple algériens pour son soutien résolu qui émane de sa foi en la justesse de la cause algérienne et la prévalence et la noblesse du principe du droit à l'émancipation des peuples et au recouvrement de leur souveraineté». Enfin, M. Valli s'est dit fier de rappeler, aujourd'hui, qu'il était «témoin et participant» dans la lutte du peuple algérien, illustrant ses propos par le choix du coeur. «Il est vrai qu'un journaliste doit être objectif, mais dans son coeur il peut être ce qu'il veut», a-t-il conclu.