L'état-major de l'armée mauritanienne a annoncé dans un communiqué publié lundi soir, à Nouakchott, que l'Algérie et la Mauritanie ont convenu de renforcer la coopération militaire et de défense dans le domaine de l'Armée de l'air et de coordonner leur coopération. Une annonce faite à l'issue d'une visite de travail de sept jours en Algérie par le chef d'état-major de l'armée de l'air mauritanienne, le général de division Hamadi Aal Mouloud. Le responsable militaire mauritanien s'est entretenu avec le chef d'état-major de l'armée de l'air algérienne, le général de division Mahmoud Larraba. Le général-major Ould Ali Mouloud a été informé du niveau d'avancement technique et méthodologique dans un certain nombre d'écoles militaires supérieures pour la formation des pilotes, des ingénieurs navigants et des techniciens en Algérie. Il a également visité des installations militaires à caractère industriel spécialisées dans la fabrication, la maintenance et le renouvellement des avions et hélicoptères de l'armée de l'air algérienne.