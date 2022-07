La société de paiement fintech de nouvelle génération «Sokin», a signé un accord de partenariat avec Mastercard pour soutenir le déploiement de ses services de paiement à des prix fixes sur de nouveaux marchés au Moyen-Orient et en Afrique. Sokin s'appuiera sur les solutions bancaires et les services de cartes de Mastercard, fiables et sécurisés, pour étendre sa présence et lancer ses programmes de cartes de nouvelle génération pour les entreprises et les particuliers. La Sokin Card sera disponible dans 39 pays du Moyen-Orient et d'Afrique, notamment dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), au Nigeria et en Afrique du Sud, mais également en Algérie. «Il est désormais possible aux Algériens de commander leur Mastercard auprès des agences AGB, Trust Bank, la BDL, la Badr et la BEA», indique-t-on. À partir de 2022, Sokin offrira aux consommateurs de 39 nouveaux pays des transferts d'argent et des paiements internationaux illimités, sans majoration sur les transactions ni frais cachés.