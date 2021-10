L'onde de choc provoquée par les déclarations d'Emmanuel Macron sur le système algérien, l'existence de la nation algérienne avant 1830 et la colonisation continuent de susciter des répliques en Algérie et en France où elles ne font pas l'unanimité.

La dernière réaction en date aux propos de Macron est venue de la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo. Dans un entretien au journal La Montagne, elle a évoqué la crise diplomatique entre la France et l'Algérie. «La France a toujours été un pays dont la parole, singulière, compte», a expliqué la candidate socialiste à la présidentielle du printemps prochain. «On voit comme elle est discréditée, aujourd'hui»,

a-t-elle déploré. Et d'ajouter: «Je ne parle même pas de la crise diplomatique majeure déclenchée avec l'Algérie... Quelle nécessité?».

La maire de Paris plaide, elle, pour le dialogue. «Il faut retrouver le goût du dialogue et non plus du conflit permanent», a-t-elle soutenu.