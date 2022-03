En réponse à une question d'un député de l'APN sur la prise en charge de la catégorie des personnes aux besoins spécifiques, lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales,la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a affirmé que le projet de révision de la loi 02/09 du 8 mai 2002, relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, dont l'élaboration a été entamée par le ministère, est actuellement «en phase de finalisation» et «sera bientôt présenté à l'APN». La ministre a affirmé que l'élaboration du projet de révision de la loi a été menée en coordination avec les associations et qu'elle était conforme aux besoins immédiats des personnes aux besoins spécifiques.