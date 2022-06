Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebigua, a fait état de la révision de plusieurs articles de la loi relative au chahid et au moudjahid, qui nécessite des modifications adaptées aux exigences actuelles, indiquant que le travail se poursuit pour enrichir le texte. Dans une déclaration à la presse au terme des travaux du 12e congrès de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), le ministre a révélé «la révision de plusieurs articles de la loi relative au chahid et au moudjahid, notamment dans ses volets historique et social, conformément aux exigences actuelles, et cela en collaboration avec l'ONM et les organisations afférentes». Le travail «se poursuit pour enrichir le texte qui sera soumis aux autorités pour en débattre et trancher la question», a indiqué le ministre.