En mars dernier, Abderrachid Tabbi, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a souligné que « le système législatif en vigueur permet de protéger les dénonciateurs dans les affaires de corruption», en faisant référence à «l'article 65 du Code pénal et l'article 45 de la loi de lutte contre la corruption». Ces deux lois ont encouragé K. Mohamed et M. Chaâbane à constituer tout un dossier à l'encontre d'un responsable de l'Office algérien interprofessionnel des céréales, Société de production de semences céréalières (Sapsec), pour dénoncer les malversations, dilapidation et mauvaise gestion. Néanmoins, les deux dénonciateurs n'ont pas échappé à des décisions arbitraires de ce responsable. Ils ont été tout simplement suspendus. Le dossier dont une copies a été remise à notre rédaction a permis aux services de sécurité d'ouvrir une enquête. À noter que le conseiller du ministre de la Justice Abdelaziz Boudraâ, magistrat des études et de synthèse au ministère, avait souligné également que «le gouvernement a fourni des garanties pour protéger le dénonciateur des faits de corruption dans les institutions publiques et privées».