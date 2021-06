La Compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, hier, l'ouverture de la vente de billets sur la ligne Alger-Rome-Alger, dans le cadre de l'ouverture partielle des frontières et la reprise des vols internationaux. Cette nouvelle liaison est prévue tous les samedis à partir du 12 juin prochain, a précisé la Compagnie nationale dans un communiqué mis en ligne sur son compte officiel Facebook. À rappeler que la reprise des vols d'Air Algérie s'est effectuée à partir du 1er juin en cours. Les vols déjà assurés sont: Constantine-Tunis-Constantine tous les vendredis, Alger-Istanbul-Alger (tous les dimanches), Alger-Paris (Orly)-Alger (tous les mardis et jeudis), Alger-Marseille-Oran (tous les samedis) et Alger-Barcelone-Alger (tous les mercredis) ainsi que Alger-Frankfurt-Alger (tous les mercredis).