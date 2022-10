Le ministre des Transports Kamel Beldjoud a reçu l'ambassadrice des Etats-Unis à Alger, Mme Elizabeth Moore Aubin.. La coopération bilatérale et le lancement d'une ligne aérienne directe entre Alger et New York étaient au menu des discussions. L'ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique, Mme Elizabeth Moore Aubin a affirmé, en effet, dans un tweet le lancement prochain d'un vol direct entre Alger et New York. Il convient de rappeler que le président de la République Abdelmadjid Tebboune a annoncé, le 13 juin lors de l'ouverture de la 53e édition de la Foire internationale d'Alger, le lancement prochain d'une ligne directe entre Alger et New York.