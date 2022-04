Les autorités libyennes n'ont pas pu récupérer les milliards de dollars gelés dans des banques occidentales depuis la chute du régime de feu le colonel Mouammar Kadhafi. Le gel est venu conformément à la résolution n°1973 du Conseil de sécurité gelant les avoirs souverains libyens, publiée en mars de l'année 2011, qui a imposé un embargo aérien sur la Libye et inclus un certain nombre d'anciens responsables du régime dans la liste des sanctions, en plus d'imposer un embargo sur les armes contre la Libye et ainsi que d'autres mesures prises contre les pouvoirs du régime précédent, a annoncé le gouvernement libyen. Les estimations du volume des fonds libyens gelés à l'étranger varient, entre 200 et 300 milliards de dollars, mais un certain nombre de pays occidentaux ont annoncé en 2011 les fonds libyens dans leurs banques. Les États-Unis ont annoncé le retour de deux artefacts libyens qui étaient arrivés illégalement au Metropolitain Museum of art à new York. «La valeur des deux artefacts dépasse les 500 000 dollars, une femme voilée et un buste d'un homme barbu qui ont été pillés dans l'ancienne ville de Cyrène à la fin des années 80», a déclaré le procureur du district de Manhattan Alvin Bragg.