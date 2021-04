L'équipementier sportif allemand Adidas a annoncé la création d'un prototype de sa légendaire basket Stan Smith en cuir obtenu à partir de champignon, une alternative au cuir animal que le groupe entend commercialiser. La «Stan Smith Mylo» est une chaussure dont la surface utilise un «substitut de cuir naturel et renouvelable obtenu à partir de mycélium», appareil végétatif du champignon constitué d'un réseau de filaments à la croissance ultrarapide. Il s'agit dans un premier temps d'un produit «concept» dont la commercialisation doit intervenir «dans les 12 prochains mois», a déclaré un porte-parole de l'entreprise, sans préciser le prix de la basket. Le mycélium utilisé est fourni par un partenaire, Bolt Threads, une start-up californienne engagée dans le développement de matériaux naturels pour le marché de la mode et l'industrie textile.

Lancées au milieu des années 1960 comme chaussures de tennis, les «Stan Smith», du nom d'un ancien champion de tennis californien, sont devenues un produit indémodable de la marque aux trois bandes, portées pour tous usages et à tous les âges.