La justice qatarie a officiellement rejeté la plainte déposée contre le commentateur algérien de beIN Sports, Hafid Derradji, par des avocats et des citoyens marocains, qui ont affirmé qu'il avait insulté les femmes marocaines, après que des enquêtes ont révélé que la conversation était fausse. Les enquêtes lancées par le ministère public qatari, par l'intermédiaire du département des crimes économiques et électroniques, y compris la vérification du compte de Hafid Derradji, en coordination avec l'administration du réseau social ´´Twitter´´, ont montré qu'aucun message privé n'a été émis par le speaker algérien envers la fille qui a publié la conversation. Après le rejet de la première plainte des avocats marocains, les autorités marocaines de sécurité ont de nouveau déposé plainte avec l'aide de citoyens résidant à Doha. Les plaintes contre Derradji s'élevaient à 200 plaintes au Qatar, de citoyens et même de ses collègues dans les chaînes beIN Sports et Al Jazeera, après que la justice qatarie a rejeté la plainte du club d'avocats marocains dirigé par Mourad Elajouti.