La JS Kabylie procédera à l'ouverture de sa boutique officielle le 6 juillet prochain, soit à la veille du départ des Canaris pour le Bénin, en prévision de la très attendue finale de la coupe de la CAF face au Raja Casablanca. «La direction de la Jeunesse Sportive de Kabylie ainsi que l'équipe UZZOO ont le plaisir d'annoncer à leurs fans que l'inauguration du Magasin UZZOO se fera, le 6 juillet. La vente est programmée à partir de 12h00», a-t-on annoncé sur la page officielle de la JSK sur Facebook. Il est à noter que c'est l'ancien cercle de la JSK situé au stade Oukil Ramdane, qui a été transformé en boutique officielle par la direction du club. Cherif Mellal et son équipe misent sur l'ouverture de ce magasin pour vendre le maximum de maillots et d'équipements avant la finale de la coupe de la CAF et de renflouer ainsi les caisses du club.