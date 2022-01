Les travaux de réalisation du centre de formation académique de la JS.Saoura seront lancés avant la fin du mois de janvier en cours, après un report de 4 mois, a-t-on appris, hier, de la direction du club sociétaire de la Ligue Une. Ce projet, dédié à la prise en charge de la formation académique des jeunes talents en football, sera implanté sur une superficie de 6 hectares au sud de la commune de Bechar. Cinq terrains d'entraînement, une piste d'athlétisme de 400 mètres, une piscine semi-olympique, des gradins d'une capacité d'accueil de 1 000 places, en plus d'une salle omnisports seront réalisés dans le cadre de ce projet. Cinq classes de cours pour les besoins du segment pédagogique de ce centre, et qui sera pris en charge par des spécialistes et encadreurs spécialisés dans la formation footballistique, sont prévues dans ce projet.