Très active depuis ces dernières années, la Grande mosquée de Paris a décidé de donner une prime à la création intellectuelle dans le monde littéraire. En effet, cette institution a annoncé, il y a quelques jours, la création du «Prix littéraire de la Grande mosquée de Paris». Cette distinction vise à la promotion des livres traitant de l'islam à travers ses aspects les plus divers, théologiques, culturels, historiques ou philosophiques. Il y a deux catégories: essais et romans. La récompense ira au meilleur «essai et le meilleur roman sur l'islam», dans ses dimensions les plus diverses. La dotation de ce prix est de 1000 euros pour chaque catégorie. D'autres catégories pourront par la suite être ajoutées. Le Prix récompense l'auteur d'un ouvrage dans les deux catégories citées ci-dessus écrit en langue française et d'un ouvrage traduit en français publié par un éditeur entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année en cours. En attendant la composition du jury qui sera bientôt annoncée, à vos claviers!