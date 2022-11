À Bahreïn, le recteur Chems-eddine Hafiz a été reçu par Ahmed al-Tayeb, grand imam d'Al-Azhar Al-Sharif, en présence de Mohamed Abdel-Salam, son haut représentant et secrétaire général du Conseil des sages musulmans.Une rencontre fraternelle qui a donné lieu a un échange sur des sujets qui concernent les musulmans d'Europe et de France, notamment l'adaptation du discours religieux aux réalités de ces sociétés, et a permis d'envisager des coopérations concrètes entre Al-Azhar et la Grande mosquée de Paris.