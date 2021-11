La Grande mosquée de Paris a dénoncé son exclusion de la célébration de la cérémonie de la signature de l'Armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale en 1918.

«Cette défection méprisante et sans précédent, suscite notre plus totale indignation, car elle relève d'une action délibérée qui sape les plus nobles missions de notre institution religieuse», a écrit la Grande mosquée de Paris dans un communiqué publié sur Twitter. L'institution religieuse a rappelé qu'elle a été «édifiée en 1926 par la République, en reconnaissance du sacrifice suprême des dizaines de milliers de soldats musulmans morts pour la France, au cours de la Première Guerre mondiale». La Grande mosquée de Paris a rappelé aussi que «depuis son inauguration, elle n'a jamais cessé de rendre hommage à cette histoire qui a fondé notre unité nationale, comme elle a toujours et au plus haut défendu les valeurs et les principes républicains chaque fois qu'ils étaient en danger».