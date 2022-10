Humilité et flexibilité. Telles sont les deux qualités préalables à une gestion efficace des crises en cette période de «pullulement» de réseaux sociaux et de défiance envers les discours des organisations. Dans ce dernier livre, «Gestion et communication de crise» le stratège en communication, Mohamed Cherif Amokrane offre aux managers des différentes organisations les clés d'une gestion efficace des crises. Il s'agit d'abord de comprendre la nature de ces crises, de les prévenir autant que possible et de mettre en place les outils qui permettent d'agir dans de meilleures conditions. Rédigé avec un style simple et clair, cet ouvrage fouillé est truffé d'exemples aussi bien algériens qu'étrangers. À lire absolument.