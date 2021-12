La Russie a effectué avec succès un lancement de sa fusée de nouvelle génération Angara, au moment où Moscou cherche à moderniser sa flotte spatiale. La fusée Angara-A5 a décollé lundi soir du cosmodrome militaire de Plessetsk (nord), a indiqué l'agence spatiale russe Roscosmos, dans un communiqué. Le lancement était «un succès», s'est enthousiasmé sur Twitter le patron de Roscosmos, Dmitri Rogozine. Il s'agit du 3e lancement test depuis 2014 d'une fusée lourde Angara, un engin développé dans le cadre d'un programme destiné à remplacer les vieillissants lanceurs Proton, dont la technologie remonte aux années 1960. L'Angara, qui tire son nom d'une rivière de Sibérie, fait appel à une technologie plus propre, puisqu'elle est propulsée par un mélange de kérosène et d'oxygène liquide, beaucoup moins polluant que les ergols toxiques utilisés pour les Proton. Le programme, dont l'idée remonte aux années 1990, a pris du retard et le calendrier fixé par les autorités russes, au moment du premier essai, en 2014, a quelque peu varié.