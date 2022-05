Dans un entretien au Figaro Vox publié sur son site d'information, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, a laissé entendre que la France envisage une révision des accords de 1968 sur la circulation et le séjour des personnes signé entre l'Algérie et Paris.

«La circulation et l'installation des Algériens en France ont été négociées à une époque où l'on s'efforçait d'amener de la main-d'oeuvre étrangère en France.

Il a été renégocié trois fois, mais ses principes de base et ses exceptions au droit commun restent les mêmes.

À chaque fois qu'on a voulu changer de fond, on a échoué, et aujourd'hui il va falloir mettre tout l'appareil en discussion, mais on a tendance à ranger des dossiers liés à l'Algérie, et ce point devrait être discuté avec d'autres, pour avoir une vraie vue d'ensemble de notre relation», a déclaré Xavier Driencourt.