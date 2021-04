L'ouverture d'importantes archives sur le Rwanda à l'occasion du 27e anniversaire du début du génocide des Tutsi, est un geste salué par les victimes qui attendent toutefois des «excuses» de Paris pour son rôle dans la tragédie. Les archives de l'ancien président socialiste François Mitterrand, celles de son Premier ministre de l'époque Edouard Balladur (droite), et d'autres documents sont désormais ouverts à tous les publics «avant l'expiration des délais prévus», indique un décret paru, hier, au Journal officiel. Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo, l'ambassadeur rwandais en France François-Xavier Ngarambe ont ainsi observé une minute de silence et déposé des gerbes à la mémoire des plus de 800.000 personnes, essentiellement tutsi, massacrées entre avril et juillet 1994 au Rwanda.