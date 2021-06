Lors de son passage dans une émission de la chaîne de télévision «El Hayat», le chef du Mouvement «El Bina», Abdelkader Bengrina, a révélé son patrimoine et les montants qu'il possède dans les comptes bancaires. Il a ainsi révélé: «Dans mon compte CCP, j'ai entre 100 et 160 millions de centimes. Dans mon compte en devises, j'ai environ 10 000 dollars, je crois. Je ne me rappelle pas très bien. Dans un compte de AGB bank algérie, je possède environ 60 ou 70 millions de centimes». L'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2019 a indiqué qu'il possède un F4 à Ouargla et qu'il avait acheté une villa à Alger dans une vente aux enchères auprès de la justice d'Alger. Il est aussi propriétaire d'une parcelle de terrain à Meniaâ dans le cadre de la mise en valeur des terres agricoles. Abdelkader Bengrina est endetté de plus de

10 milliards de centimes.