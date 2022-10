Les établissements de la formation et de l'enseignement professionnels à Oran enregistrent un taux d'inscription avoisinant 100 pour cent pour la rentrée fixée au 17 octobre en cours. Un engouement pour les diverses spécialités proposées par les établissements de formation est manifesté par les jeunes depuis le début de l'opération d'inscription en juillet dernier jusqu'au 6 octobre, en particulier pour le bâtiment (construction), l'hydraulique,l'automatisme, l'environnement et l'audiovisuel. La prochaine rentrée comptera plus de 14.000 places de formation, soit près de 22 pour cent de plus que pour la session de septembre 2021. L'allocation chômage dont la perception est conditionnée par des stages de courte durée explique cet afflux qui, d'ailleurs, est national.