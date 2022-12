Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels Yacine Merabi a annoncé, jeudi à El Bayadh, la tenue en Algérie du Congrès des ministres arabes de la formation technique et professionnelle, du 24 au 26 décembre en cours. Intervenant lors de sa visite d'une exposition des produits agricoles à l'Institut national spécialisé de formation professionnelle «Chahid Mebarki Hachemi» de la commune de Bougtob, le ministre a souligné que le Congrès verra la participation de plus de 20 pays arabes et intervient dans le sillage des actions avec les frères arabes et le voisinage africain dans le secteur de la formation en vue d'une complémentarité économique et du renforcement du rôle pionnier de l'Algérie en Afrique et dans le monde arabe. Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels constitue un maillon principal pour le décollage économique.