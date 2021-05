La 53e Foire internationale d'Alger (FIA) n'aura finalement pas lieu cette année. Elle a été reportée à 2022, a fait savoir la Société algérienne des foires et exportations (Safex) sur sa page faceboock. Cette même édition avait été déjà reportée en 2020 pour être fixée du 14 au 19 juin de l'année en cours. C'est le second report, pour ne pas dire annulation, du genre auquel procède la Safex de son rendez-vous économique annuel numéro un. Si la Safex n'a avancé aucune raison justifiant ce report, il est certain que les raisons de ce second report obéissent aux mêmes motifs qui avaient prévalu en 2020, à savoir la pandémie de coronavirus et les mesures de lutte et de prévention contre sa propagation qui avaient été décrétées à travers le monde entier. Pour cette édition, les Etats-Unis d'Amérique étaient élus «invité

d'honneur». Dans une déclaration, le secrétaire d'Etat Antony Blinken a salué les efforts de diversification économique de l'Algérie et sa volonté d'attirer davantage d'entreprises américaines. Il a noté que les États-Unis étaient heureux d'être le pays d'honneur de la Foire internationale d'Alger en 2022.