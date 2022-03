Les organisateurs des JO de Paris 2024 ont dévoilé lundi leur stratégie de billetterie, proposant notamment, une moitié des billets à la vente à 50 euros et moins au cours de l'année 2023, une manne financière indispensable pour boucler leur budget de 4 milliards d'euros. Après avoir présenté en décembre, à grand renfort de visuels, une cérémonie d'ouverture inédite et entièrement sur la Seine, dont la facture n'a pas encore été affichée, le comité d'organisation (Cojo) s'est penché sur la billetterie. Plus de 13,4 millions de billets seront disponibles à la vente: 10 millions pour les JO et 3,4 millions pour les paralympiques. Tout sera vendu en 2023, via un système de tirage au sort (décembre 2022) qui générera des créneaux d'achats en février, mai, puis fin 2023. Niveau tarif, un million de billets olympiques, sera vendu à 24 euros pour tous les sports. Et 50% des billets seront vendus à 50 euros. Le budget du Cojo, qui s'établit à près de 4 milliards d'euros, repose sur les recettes de sponsoring, celles de la billetterie et une contribution du Comité international olympique (CIO). Côté sponsors, le tour de table -1,1 milliard d'euros- n'est pas encore bouclé. Parallèlement, les organisateurs gèrent d'autres questions sensibles comme celle du relais de la flamme. Plus d'une dizaine de départements ont déjà publiquement refusé le ticket d'entrée à 150.000 euros hors taxes pour le passage de la flamme, jugé prohibitif. Le Cojo dit qu'il ne gagne pas d'argent avec l'opération et qu'il en prend en charge une partie. Tous les départements n'ont pas encore répondu.