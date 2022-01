Le ministre des Travaux publics, Kamal Nasri, a affirmé que les autorités oeuvraient à réduire l'installation anarchique de ralentisseurs sur la voie publique et à la destruction des ralentisseurs ne répondant pas aux standards, conformément aux lois en vigueur. S'exprimant lors d'une séance plénière au Conseil de la nation, le ministre a reconnu que «les efforts consentis par les autorités demeurent insuffisants pour l'éradication des ralentisseurs anarchiques hors norme, et ce en raison d'un manque de suivi de la part des autorités locales (communes) de ce dossier et l'absence du volet coercitif». Les autorités continueront à assurer le suivi du bilan de ces ralentisseurs, notamment pour répondre aux besoins de réhabilitation ou de destruction de ces dos-d'âne pour non-conformité aux normes en vigueur, a soutenu Kamel Nasri. En avril dernier, le ministre des Travaux publics et des Transports, Kamel Nasri, a fait état de 50 000 ralentisseurs installés au niveau national dont près de 38 000 ne répondant pas aux normes techniques et légales.