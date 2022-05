La fille de l'ancien président iranien Akbar Hachémi Rafsandjani est poursuivie en justice pour avoir exprimé publiquement son opposition au retrait des Gardiens de la révolution de la liste noire américaine et pour ses propos controversés sur le prophète Mohammed (QSSSL), a affirmé mardi l'Autorité judiciaire. Elle «est poursuivie et sera convoquée par le procureur dans ces deux affaires», a indiqué le porte-parole du pouvoir judiciaire, Zabihollah Khodayian, lors d'une conférence de presse à Téhéran. Mme Hachémi avait jugé à la mi-avril «nuisible aux intérêts nationaux» la demande de Téhéran de retirer les Gardiens de la révolution de la liste noire des Etats-Unis. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Mme Faèzeh Hachémi, 59 ans, indique en outre que l'épouse du prophète Mohammed (QSSSL), Khadija, «était une femme d'affaires» et, donc selon l'islam, «les femmes peuvent également exercer une activité économique comme les hommes».