Le directeur général de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onil), Khaled Soualmia, a annoncé depuis Blida l'ouverture, à l'horizon 2024, de 11 groupes d'appui à la filière. Les nouveaux groupes permettront à l'Office d'assurer son développement et de renforcer la production laitière dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action 2020-2024. L'Onil compte trois groupes sous sa tutelle à Blida, Souk Ahras et Relizane, auxquels vient s'ajouter un quatrième groupe ouvert, jeudi dernier, dans la wilaya de Ghardaïa. Ces groupes accompagnent et conseillent les éleveurs et les agriculteurs en vue de renforcer la production dans cette filière pour sortir de la dépendance en matière d'importation de la poudre de lait, a précisé le responsable.