La femme la plus riche d'Asie a vu sa fortune fondre de moitié, en raison d'une crise de l'immobilier en Chine qui a lourdement fragilisé le secteur, montrait jeudi un classement des milliardaires. La richesse de la discrète Yang Huiyan, née en Chine, était évaluée l'an dernier à 23,7 milliards de dollars, mais est aujourd'hui estimée à seulement à 11,3 milliards, d'après le classement Bloomberg des milliardaires. Mme Yang est l'actionnaire majoritaire de Country Garden. Il s'agit de l'un des plus importants promoteurs de Chine, qui avait réalisé l'an dernier le plus gros chiffre d'affaires du secteur en dépit d'une crise de l'immobilier. Fragilisés, certains groupes luttent pour leur survie, à l'image du promoteur Evergrande, étranglé par une ardoise abyssale de quelque 300 milliards de dollars.