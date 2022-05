Dans un post sur sa page facebook, la famille du défunt chanteur Idir, de son véritable nom Hamid Cheriet, décédé dans le nuit du 2 au 3 mai 2020, a tenu à remette les pendules à l'heure. Après avoir lu le livre «Idir, un Kabyle du monde» écrit par Farid Alilat, auteur et journaliste, la famille s'est dit «déçue par bon nombre d'inexactitudes». Et ce, malgré l'échange tenu entre l'auteur et la famille du chanteur kabyle. «Touchés par le projet, nous lui avons remis tout un album de photos et quelques écrits pour le bien de ce livre, sans en avoir lu le contenu» lit-on sur la même publication. Mécontents du contenu d'une partie de cet ouvrage, la famille d'Idir regrette que «certains narrateurs ont voulu se mettre en scène, frisant parfois le délire, au détriment de l'image qu'ils renvoient d'Idir et de respect de sa mémoire». « C'est pourquoi notre famille, amis et musiciens de Idir, nous nous désolidarisons du contenu d'une partie de ce livre, et tenons à préciser que le fait d'avoir documenté et illustré ce livre, ne doit pas être considéré comme crédit donné à des témoignages et anecdotes qui y sont relatés.».