Objet de viles attaques sur les réseaux sociaux, le jeune international(U20), Simba Matubanzila, bénéficie du soutien total de la FAF. Dans un communiqué rendu public sur site Internet, la Fédération algérienne de football annonce qu'elle «apporte son soutien indéfectible à son international qui a fait l'objet de viles attaques sur les réseaux sociaux pour avoir choisi de défendre le maillot de l'Equipe nationale». La même source cite la publication postée par le jeune joueur sur son compte Instagram, dans lequel «le jeune espoir algérien et sociétaire de Troyes (France), a réaffirmé son attachement à l'Algérie et au principe de porter les couleurs de son pays d'origine, et ce, après plusieurs critiques acerbes remettant en cause son choix». La Fédération algérienne de football souligne que Simba Matubanzila, «qui a fait l'impasse sur la Coupe arabe des nations qui se déroule en Egypte à cause de l'examen du baccalauréat, peut être fier de porter le maillot algérien et continuer à progresser pour un avenir prometteur».